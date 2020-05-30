Стало известно, сколько семей уже 1 июня получат выплаты на детей от 3 до 16 лет

Единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат 10 миллионов российских семей. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

— Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трёх до 16 лет, 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей. Первые выплаты по десять тысяч рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно, — рассказали в пресс-службе.

В ПФР также добавили: согласно постановлению Правительства РФ, вступившему в силу 20 мая, заявление на единовременную помощь рассматривается в течение пяти рабочих дней, а деньги перечисляются в пределах трёх суток.

В фонде отметили, что в случае, если заявление направлено в период с 23 мая по 25 мая, оно рассматривается до 29 мая, а средства перечисляются 2 июня.

Кроме того, отмечается, что большинство граждан обращалось за выплатой через портал госуслуг. Если же заявление было подано лично в Пенсионный фонд, уточнить этап его рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель. Если в помощи было отказано, то уведомление должно быть направлено в течение одного рабочего дня после рассмотрения заявления. Такое решение может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны.

В ПФР добавили, что взрослым необходимо внимательно указывать свои данные при заполнении заявления, в том числе реквизиты банковского счёта, потому что выплата средств перечисляется только на счёт родителя, от имени которого подаётся заявление.