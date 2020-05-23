Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми в размере пять и десять тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

— Выделить в 2020 году Минфину России из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования: в размере 24 949 334 рублей — на осуществление ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей... в размере 197 209 800 рублей — на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей, — говорится в тексте документа.

Разовая выплата в десять тысяч рублей будет осуществляться с 1 июня на каждого ребёнка от трёх до 16 лет, при условии достижения 16 лет до 1 июля 2020 года. А суммы по пять тысяч рублей каждый месяц будут получать семьи, где есть дети до трёх лет.