Инфекционист рассказала, из-за чего страдают пациенты с CoViD-19

Пациенты с CoViD-19 страдают из-за дефицита внимания, так как у них нет зрительного и тактильного контакта с врачами из-за средств индивидуальной защиты. Об этом РИА "Новости" рассказала заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

По её словам, из-за этого очень трудно происходит контакт с пациентами.