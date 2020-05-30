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Инфекционист рассказала, из-за чего страдают пациенты с CoViD-19

Виной всему в данной ситуации стали элементарные необходимые методы защиты.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

Пациенты с CoViD-19 страдают из-за дефицита внимания, так как у них нет зрительного и тактильного контакта с врачами из-за средств индивидуальной защиты. Об этом РИА "Новости" рассказала заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

По её словам, из-за этого очень трудно происходит контакт с пациентами.

Зрительный контакт нарушен, тактильный тоже часто не такой, какой необходим пациенту. Поэтому пациенты сейчас страдают от дефицита внимания, — отметила Трифонова.

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