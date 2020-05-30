Рассекречены разговоры бывшего посла России и экс-советника Трампа, из-за которых тот ушёл с поста

Разведка США завершила процесс рассекречивания деталей состоявшихся в 2016 и 2017 году разговоров бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком — послом России в Вашингтоне на тот момент. Об этом сообщает CNN.

— Сегодня аппарат директора Национальной разведки рассекретил стенограммы, касающиеся генерал-лейтенанта (в отставке. — Прим. Лайфа) Майкла Флинна, — говорится в заявлении нового директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа.

В 2017-м против Флинна было начато расследование ФБР — якобы из-за того, что он не до конца проинформировал ведомство о своих контактах с российским дипломатом. Тот с обвинениями согласился и был вынужден уйти с поста, однако вскоре изменил свою позицию и стал всё отрицать. В мае 2020 года американский Минюст поменял мнение и решил закрыть дело, однако суд в федеральном округе Колумбия постановил заслушать мнение независимых экспертных организаций перед принятием решения.

В рассекреченных документах, в частности, содержатся стенограммы разговоров Флинна и Кисляка 29 декабря 2016 года. В этот день администрация Обамы объявила о введении санкций в отношении России и высылке из США 35 российских дипломатов. И помощник Трампа просил Москву не отвечать "око за око", обещая после прихода нового президента к власти обсудить, как можно улучшить отношения.

В общей сложности было опубликовано пять стенограмм — от 23, 29 и 31 декабря 2016 года и от 12 и 19 января 2017 года. Помимо санкций в ходе разговоров поднимались темы урегулирования сирийского конфликта, ситуация на Ближнем Востоке в целом и возможные шаги по сотрудничеству. Также политики обсуждали возможность проведения двусторонних встреч. При этом журналисты отмечают, что ранее уже публиковали большую часть содержимого бесед, которые были получены от источников и через утечку данных.