Украинский премьер ждёт транш от МВФ в начале июня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первый транш в размере 1,9 миллиарда долларов из новой кредитной программы МВФ поступит в распоряжение страны в первых числах июня. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера на телеканале "Украина".

По словам главы украинского правительства, данная программа предусматривает предоставление Украине кредита на пять миллиардов долларов в течение 18 месяцев.

— Мы завершили переговоры с МВФ. 5 июня мы ожидаем подписания договора и получения первого транша. Первый транш ожидается в размере 1,9 миллиарда долларов 5–6 июня. Осенью ещё 1,6 миллиарда, в следующем году — 1,5 миллиарда долларов, — отметил Шмыгаль.

Ранее глава группы переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова-Голлар сообщала о достижении договорённости с Украиной о резервном кредите в размере пяти миллиардов долларов. Деньги должны пойти для стабилизации экономики после пандемии коронавируса.