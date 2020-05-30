В РАН рассказали, чего не стоит делать при CoViD-19

Пациентам, у которых наблюдается коронавирусная инфекция, не стоит прежде всего заниматься самолечением. Такое мнение в интервью "Парламентской газете" выразил профессор РАН Кирилл Зыков.
— Первая рекомендация — не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения, — подчеркнул Зыков.
Он также призвал граждан не впадать в крайности, что коронавируса не существует или же "мы все переболеем, кто выживет, тот выживет". По его словам, обе точки зрения неправильные.
При этом Зыков отметил, что каких-либо особенных мероприятий, которые необходимо выполнять россиянам, нет. Кроме того, он призвал граждан соблюдать масочный режим.
Говоря о лечении, профессор выделил три его вида. При первом человек борется с симптомами заболевания, при втором — с его механизмами, при третьем — с причиной при помощи противовирусных лекарств. Однако все препараты Зыков советует принимать только по рецепту врача, так как они могут иметь побочные эффекты.