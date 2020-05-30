Совладельцу сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" предъявили окончательное обвинение

Вячеславу Вишневскому вменяют дачу взятки в особо крупном размере.

Генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерове Вячеславу Вишневскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом, — говорится в сообщении.

По данным следствия, сообщниками Вишневского были начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и её сын Эдуард, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

Дело Комковой, её сына, и Чередниченко уже рассматривается в суде, вместе с ними по нему проходит начальница отдела инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей, и это третье уголовное дело, связанное с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня".

В общей сложности суд рассматривает уголовные дела в отношении более десяти человек, среди которых также и экс главный пожарный региона Александр Мамонтов, руководитель надзорной деятельности ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев и двое пожарных — Сергей Генин и Андрей Бурсин.