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В Миннеаполисе протестующие подожгли отделение банка и машины на парковке

Губернатор штата призывает горожан вернуться в свои дома и прекратить беспорядки.

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Митингующие в американском городе Миннеаполисе, штат Миннесота, подожгли здание банка Wells Fargo. Офис учреждения расположен неподалёку от полицейского участка, у которого первоначально и проходила акция протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося во время задержания.

Как видно на кадрах с места событий, неуправляемая толпа направилась на парковку организации, где было припарковано несколько автомобилей и стояли банкоматы. Последние с помощью кувалд были скрыты в поисках наличных, после чего подожжены вместе с машинами.

После этого собравшиеся направились уже в само отделение и смогли сперва сбить с окон деревянные щиты, которые были установлены ранее, после чего пробили бронированное стекло кассы и проникли внутрь помещения. Однако, судя по всему, добраться до денег в сейфах оказалось сложнее, поэтому они подожгли офис.

По сообщениям местных СМИ, хотя напротив отделения банка находится отделение полиции, но самих правоохранителей на месте нет. Видно лишь несколько сотрудников с оружием, которые наблюдают за происходящим с крыши участка. Тем временем губернатор штата обратился к протестующим с просьбой соблюдать комендантский час, который был введён в городе из-за погромов.

Ранее Лайф сообщал, что семья погибшего при задержании Джорджа Флойда потребовала не только более суровых обвинений против полицейского, который обвиняется в убийстве, но и задержания остальных сотрудников, которые присутствовали во время задержания Флойда.

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