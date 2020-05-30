В Миннеаполисе протестующие подожгли отделение банка и машины на парковке

Митингующие в американском городе Миннеаполисе, штат Миннесота, подожгли здание банка Wells Fargo. Офис учреждения расположен неподалёку от полицейского участка, у которого первоначально и проходила акция протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося во время задержания.

A Wells Fargo ATM was broken into in the 5th Precinct of #Minneapolis, where some reports indicate that the police station continues to be surrounded. The bank and a nearby Family Dollar store were then set on fire. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/8m4Nbkywxu — Shahab (@SSMoghadam) May 30, 2020

Как видно на кадрах с места событий, неуправляемая толпа направилась на парковку организации, где было припарковано несколько автомобилей и стояли банкоматы. Последние с помощью кувалд были скрыты в поисках наличных, после чего подожжены вместе с машинами.

После этого собравшиеся направились уже в само отделение и смогли сперва сбить с окон деревянные щиты, которые были установлены ранее, после чего пробили бронированное стекло кассы и проникли внутрь помещения. Однако, судя по всему, добраться до денег в сейфах оказалось сложнее, поэтому они подожгли офис.

По сообщениям местных СМИ, хотя напротив отделения банка находится отделение полиции, но самих правоохранителей на месте нет. Видно лишь несколько сотрудников с оружием, которые наблюдают за происходящим с крыши участка. Тем временем губернатор штата обратился к протестующим с просьбой соблюдать комендантский час, который был введён в городе из-за погромов.

The Wells Fargo lot, burning car next to the drive-thru ATM: pic.twitter.com/j5EizrOzx4 — Libor Jany (@StribJany) May 30, 2020