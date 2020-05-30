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В США рассказали о "горячей дискуссии" Трампа и Меркель по "Северному потоку — 2"

Помимо этого в диалоге были затронуты отношения двух стран с Китаем.

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Фото © AP / TASS

Между президентом США Дональдом Трампом и немецким канцлером Ангелой Меркель состоялась "горячая дискуссия", темой которой стал газопровод "Северный поток — 2". Об этом изданию Politico рассказал высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, произошло это в ходе телефонного разговора двух лидеров, который состоялся на этой неделе. При этом каких-либо подробностей и причин обсуждения собеседник издания не привёл. В свою очередь, в Берлине и Вашингтоне эту информацию никак не подтвердили.

Чиновник также добавил, что в ходе обсуждения была затронута тема отношений стран с Китаем.

Сама Ангела Меркель ранее заявила, что отношения ЕС и США заметно осложнились в вопросах климата и торговой политики. В то же время канцлер выразила уверенность, что трансатлантическое сотрудничество с США было и пока остаётся главной опорой внешней политики и безопасности Европы.

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