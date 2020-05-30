В США рассказали о "горячей дискуссии" Трампа и Меркель по "Северному потоку — 2"

Между президентом США Дональдом Трампом и немецким канцлером Ангелой Меркель состоялась "горячая дискуссия", темой которой стал газопровод "Северный поток — 2". Об этом изданию Politico рассказал высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, произошло это в ходе телефонного разговора двух лидеров, который состоялся на этой неделе. При этом каких-либо подробностей и причин обсуждения собеседник издания не привёл. В свою очередь, в Берлине и Вашингтоне эту информацию никак не подтвердили.

Чиновник также добавил, что в ходе обсуждения была затронута тема отношений стран с Китаем.