Деньги лишними не бывают. СМИ назвали имена звёзд, которые обратились за получением МРОТ

Целый ряд российских знаменитостей подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает "Собеседник", ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что чаще всего звёзды были оформлены как индивидуальные предприниматели. Одобрение на выплаты получили певцы Дима Билан и Николай Басков, а также телеведущая Регина Тодоренко.

Отказали в поддержке Григорию Лепсу — из-за того, что он сократил работников более чем на десять процентов от их количества в марте. По этой же причине были отклонены заявления продюсера Иосифа Пригожина, музыканта Леонида Агутина и рэпера Тимати.

Ранее Лайф сообщал, что тема "обедневших" из-за коронавируса артистов стала поводом для перепалки между Шнуровым и Пригожиным, в которой второй заявил о "чудовищном" положении артистов, вынужденных "проедать то, что удалось в своё время скопить". На это лидер "Ленинграда" ответил призывом помочь продюсеру "кто чем может на еду" и решил отправить Пригожину сосиски из "Пятёрочки".