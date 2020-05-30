Москалькова заявила, что за провокациями на "Бессмертном полку онлайн" стоят противники укрепления России

Хакерские атаки и провокации во время акции "Бессмертный полк онлайн" — это попытки переписать историю со стороны противников укрепления России. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Она (акция "Бессмертный полк". — Прим. ред.), как никакая другая, сплачивает людей и обостряет чувство национального достоинства. Поэтому противники укрепления России, её нравственного стержня, предпринимают и будут дальше пытаться предпринимать попытки опорочить "Бессмертный полк", принизить роль и значение [подвига] наших отцов и дедов в победе над фашизмом, переписать историю. Абсолютно бесполезная затея, — заявила Москалькова в интервью ТАСС.

Также омбудсмен добавила, что считает предложенную президентом России поправку в конституцию о защите исторической правды лучшим ответом всем фальсификаторам истории.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса шествие "Бессмертного полка" в привычном виде не проводилось. Акцию было решено перенести в онлайн-формат. По данным на 9 мая, на участие в "Бессмертном полку онлайн" подали заявки более трёх миллионов человек. Однако во время проведения самой акции злоумышленники загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, организаторы акции сообщили о хакерских атаках на сайт проекта.