НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Инфекционист не рекомендует передвигаться летом по городу из-за коронавируса

По её словам, необходимо также соблюдать масочный режим и правила безопасного поведения.

289

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции россиянам было бы лучше ограничивать своё передвижение не только между регионами страны, но и в каждом отдельном городе. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова, передаёт РИА "Новости".

Кроме того, она призвала соблюдать масочный режим и ряд других мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции.

Трифонова также рассказала, что в нынешних условиях пациенты часто страдают от недостатка внимания, ведь у них нет зрительного и тактильного контакта с врачами, поскольку те используют средства индивидуальной защиты.

Ранее Лайф сообщал, что учёные выяснили, как быстро солнечный свет способен уничтожить коронавирус на различных поверхностях.

Выбор редакции

Loading...