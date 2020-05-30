Инфекционист не рекомендует передвигаться летом по городу из-за коронавируса

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции россиянам было бы лучше ограничивать своё передвижение не только между регионами страны, но и в каждом отдельном городе. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова, передаёт РИА "Новости".

Кроме того, она призвала соблюдать масочный режим и ряд других мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции.

Трифонова также рассказала, что в нынешних условиях пациенты часто страдают от недостатка внимания, ведь у них нет зрительного и тактильного контакта с врачами, поскольку те используют средства индивидуальной защиты.