Псих из "Физрука" рассказал, как его обвиняли в двойном убийстве

Российский актёр Владимир Сычёв поделился историей, как в недалёком тёмном прошлом его арестовывали за двойное убийство, которого он не совершал, однако, несмотря на сложное время 90-х, ему удалось доказать свою невиновность. Об этом он рассказал в передаче "Судьба человека" на канале "Россия-1".

— В моей машине разбили стекло и выкрали оттуда документы. Я сообщил об этом в органы, и примерно через полгода меня арестовали. Я был в шоке. Оказалось, что кто-то ездил с моими документами и сбил насмерть двоих человек, — сказал он.

Тогда актёра выручили показания одного из свидетелей ДТП, который на опознании заявил, что водитель автомобиля был явно выше ростом. Сычёва отпустили, а настоящего виновника позже нашли. Правда, тому удалось "договориться" и избежать наказания.

По словам артиста, следователь, который первоначально вёл дело, уволился, и расследование перешло в полномочия женщины, которая видела в нём лишнюю волокиту и постаралась побыстрее избавиться от неё.