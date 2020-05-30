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Костюшкин записал видеообращение после признания, что стал жертвой изнасилования

По словам артиста, он поднял эту тему, потому что переживает за всех детей, которые могут подвергнуться насилию.

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Бывший участник "Чай вдвоём", певец Стас Костюшкин записал видеообращение, где объяснил сделанное ранее признание, что подвергся сексуальному насилию в восьмилетнем возрасте. Как пояснил артист, преступление произошло 40 лет назад и сам он уже из-за этого не переживает, но боится как за своих троих сыновей, так и за всех других детей, которые тоже могут стать жертвами насильников. Ролик с обращением Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Ещё раз повторюсь, я боюсь за детей! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду, ничего страшного, мальчик подрос и это переживёт. Давайте только не дадим в обиду других детей, — подписал видео артист.

Также певец призвал не замалчивать существующую проблему и не давать в обиду детей.

Напомним, ранее украинская супермодель раскрыла, как над ней издевался муж. По её словам, он насиловал её в неадекватном состоянии. Девушка пытается развестись с супругом, но при разрыве возникли новые проблемы.

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