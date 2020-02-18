В суд направили третье уголовное дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Два должностных лица, по версии следствия, закрыли глаза на нарушения при реконструкции здания в обмен на крупную взятку.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, которая обвиняется в получении взятки за введение в эксплуатацию здания торгового центра "Зимняя вишня".

Тремя другими фигурантами дела стали сын Комковой Эдуард, директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко и подчинённая Комковой — начальница отдела инспекции Светлана Шенгерей.

— Как полагает следствие, Комкова с участием своего сына и Чередниченко получила семь миллионов рублей от застройщика — генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". За вознаграждение она не привлекла акционерное общество к ответственности при реконструкции здания второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня" в г. Кемерово. Работы производились без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации, — рассказали в надзорном ведомстве.

Затем, по данным следствия, деньги по указанию Комковой с марта 2013 года по март 2014 года были перечислены ООО "ИСК "Ресурс". Для этого был подписан мнимый договор за услуги по проектированию. Потом эти средства обналичили.

Нарушения всплыли позже, во время инспекции, но чиновники их проигнорировали. Шенгерей в акте обследования написала, что постройка соответствует всем нормам, а начальница инспекции утвердила её заключение. Здание ввели в эксплуатацию, несмотря на заблокированные аварийные выходы для эвакуации и неработающую систему пожаротушения.

Позже выяснилось, что в марте 2014 года Комкову "отблагодарили" автомобилем за то, что она одобрила ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Междуреченске, несмотря на отсутствие экспертизы и разрешения на его строительство.

Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.