Выдача микрозаймов в России упала в апреле до исторического минимума

Объём выданных займов российскими микрофинансовыми организациями (МФО) за апрель сократился на 48,3% и достиг исторического минимума в 11,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Согласно подсчётам специалистов, по сравнению с апрелем прошлого года снижение составило 46,5%. Эксперты связывают падение с введением в России режима самоизоляции и ужесточением кредитной политики и правил со стороны кредиторов. Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин полагает, что ожидать восстановления объёмов выдаваемых микрозаймов можно к концу года, а при хорошем развитии событий микрофинансовый портфель по итогам 2020 года останется на прошлогоднем уровне.

Резкое падение выдачи микрозаймов подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), по данным которого сумма выданных за прошлый месяц микрозаймов составила 7,8 миллиарда рублей.

— По сравнению с мартом в апреле 2020 года сокращение выдачи в штуках составило 35,1%, а по суммам — 38,3%. Это серьёзное снижение, и восстановление рынка микрокредитов займёт некоторое время, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.