Банки избавляются от золота. Почему это происходит и сколько будет стоить драгметалл

Российские банки ускорили вывоз драгоценного металла из страны. Несмотря на проблемы с экспортом на фоне пандемии коронавируса, они снизили запасы золота на 4,6 тонны.

Кроме того, банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов. Это рекордный объём иностранной валюты. Больше банки ввозили лишь в марте и декабре 2014 года.

Золото в полной мере оправдало себя как защитный актив. За год вложения в драгоценный металл принесли инвесторам доходность порядка 30% в долларах. По словам директора по стратегии ИК "ФинАМ" Ярослава Кабакова, одним из стимулов вкладывать деньги в золото были действия центральных банков по смягчению денежно-кредитной политики. Это происходило на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Кризис в связи со вспышкой коронавируса только добавил популярности золоту.

Старший аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Виталий Громадин объяснил, что помимо этого в пользу наращивания экспорта золота выступает и желание банков увеличить приток долларов. Продавая золото на экспорт, они получают валюту.

— В начале года доля золота в международных резервах достигла условной цели в 20%. С 1 апреля 2020 года ЦБ приостановил покупки драгметалла на внутреннем рынке. Отметим, что Банк России стал менять политику в отношении закупок золота ещё в прошлом году, — рассказал Виталий Громадин.

В мае 2019 года ЦБ ввёл дисконты на покупку золота к мировой цене, чтобы отечественные золотодобытчики и банки продавали больше жёлтого металла за рубеж.

Директор по стратегии ИК "ФинАМ" Ярослав Кабаков также подчеркнул, что сейчас большинство центральных банков завершают цикл снижения ставок и для крупных инвесторов есть смысл снизить объёмы вложений в драгоценный металл.

— Сейчас мы наблюдаем, как экономики перезапускаются. Многие инвесторы фиксируют прибыль в золоте. При этом они вкладываются в активы, которые за последние месяцы существенно подешевели и предоставляют удачные уровни для входа, — отметил он.

По мнению Анны Бодровой, старшего аналитика ИАЦ "Альпари", банки отмечают интерес населения к наличной валюте и стараются обеспечить этот спрос предложением.

— Из-за экономического спада и полноценной кризисной ситуации россияне будут покупать иностранную валюту, чтобы сберечь хотя бы часть капитала, который у них остался, — пояснила Анна Бодрова.

Что касается дальнейших перспектив, то у драгметалла оптимистические прогнозы. Анна Бодрова считает, что золото может вырасти в течение полугода до 1770–1800 долларов, а в долгосрочной перспективе — до 2000 долларов за тройскую унцию.