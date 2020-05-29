Каникулы особого режима. Как Сбербанк под видом кредитных каникул увеличивает ваш кредит

Закон о возможности предоставления кредитных каникул всем россиянам, пострадавшим от пандемии, вступил в силу ещё в апреле. Однако российские банки привыкли в любом случае получать прибыль и, пользуясь доверием клиентов, под видом кредитных каникул зачастую предлагают собственные и совершенно невыгодные клиентам программы реструктуризации. Так, например, случилось с жительницей Уфы Галиной: она обратилась в Сбербанк за кредитными каникулами, подписала все документы и в результате стала платить по кредиту больше, чем раньше. В том, как не дать себя обмануть, разобрался Лайф.

Закон для граждан, а доход для банков

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Жительница Уфы Галина очень аккуратно обслуживала свой ипотечный кредит, который несколько лет назад ей выдал Сбербанк. Но с апреля у неё ухудшилась ситуация с доходами, и она подала заявку на кредитные каникулы.

— Я знаю, что допускать просрочек по ипотеке нельзя: могут просто отобрать квартиру, — рассказала Галина Лайфу. — В принципе, ничего катастрофического не произошло, с учётом дохода родственников я могла кредит обслуживать и дальше, но по телевизору так убедительно рассказывали про возможность хотя бы на полгода взять передышку — я и решила, чем же чёрт не шутит, и отправила заявку. Ведь у меня действительно доход упал более чем на 30%.

Одобрение от банка пришло очень быстро и даже никаких дополнительных документов у неё не запросили, поэтому Галина на радостях поспешила в банк, где и подписала дополнительное соглашение к своему кредитному договору. А через два дня, ещё раз внимательно перечитав мелкий шрифт соглашения, она поняла, что теперь по своему кредиту ей придётся платить больше, ведь банк, предоставив ей "каникулы" на шесть месяцев, не только увеличил срок кредита на год, но и поднял ставку с 9,5 до 9,775% годовых.

В итоге переплата по кредиту выросла на 110 000 рублей.

Центробанк в курсе

Галина снова обратилась в Сбербанк и попыталась отказаться от такой "льготы", но в отделении ей отказали, сославшись на то, что документы уже подписаны и прошли через учётную систему банка, при этом Галине указали, что, мол, она сама всё подписала и теперь её ждут в банке только через полгода, когда надо будет снова платить за кредит.

Как выяснилось, случай Галины не единичный, то же самое происходит в Сбербанке и в других городах: вместо "каникул", предусмотренных законом № 106-ФЗ, заёмщикам предлагают оформить реструктуризацию на условиях, выгодных прежде всего для банка.

Собственно, об этой банковской схеме в курсе и регулятор — Центробанк. Чиновники даже выпустили информационное письмо, в котором пожурили кредитные учреждения за их приёмы по навязыванию собственных условий вместо тех, на которые граждане могут рассчитывать по закону. Но… письмо письмом, однако ни один банк в итоге от подобного обмана не пострадал. И недобросовестные банкиры продолжают эту практику.

Как избежать подвоха

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Прежде всего следует понимать, что даже если банк рассматривает заявление только в рамках закона № 106-ФЗ (тот самый о "кредитных каникулах"), то он не просто позволяет некоторое время не платить, а увеличивает срок кредита — без этого одобрения "каникул" не будет. При этом для разных видов кредитов условия отличаются. Например, при ипотеке после завершения "каникул" заёмщик должен сначала погашать кредит согласно первоначальному графику платежей, а затем внести пропущенные платежи. И срок кредита, таким образом, продлевается на величину льготного периода, но изначально установленная общая сумма платежей для заёмщика с ипотекой меняться не должна (что для банка невыгодно). А при потребительском кредите после "каникул" тоже сначала выплачивается долг по первоначальному графику, а потом погашают пропущенные платежи, но ещё потребуется оплатить и дополнительные проценты, набежавшие за время "каникул". Однако даже эти проценты по "каникулам" будут выгоднее реструктуризации, ведь они начисляются по льготной ставке, составляющей 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита.

Поэтому прежде, чем решиться на обращение в банк за "каникулами", необходимо точно просчитать, какой результат подходит именно вам. Если сохранившийся доход совершенно не позволяет обслуживать свой кредит, то стоит добиваться получения отсрочки именно на условиях, определённых законом № 106-ФЗ. При этом необходимо, чтобы официальный налогооблагаемый доход за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году снизился более чем на 30%. Но даже если заявку на каникулы одобрили, следует очень внимательно изучать текст дополнительного соглашения к кредитному договору, в нём должно быть указание, что отсрочка предоставляется по правилам и на основании закона № 106-ФЗ.