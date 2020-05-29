НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Компенсация за увольнение. Все особенности страховки от потери работы

Лайф выяснял, как можно застраховать себя от увольнения. В чём преимущества и недостатки таких полисов?

67

Фото © Pixabay

Пандемия и нестабильная экономическая ситуация влекут за собой массовую безработицу. В свою очередь рынок не отстаёт и выдаёт своё предложение. Так, предлагается купить страховку на случай потери работы. Как и всё гениальное, принцип полиса прост. При потере работы (все нюансы оговариваются в договоре) страховщик выплачивает держателю полиса определённую сумму.

Казалось, что многие могут отправиться за оформлением такого полезного по нынешним временам продукта. Но, оказывается, не каждый гражданин может рассчитывать на эту услугу.

Требования к потенциальным клиентам страховщики выставляют индивидуальные. Список тех, кому откажут, примерно такой:

  • лица без российского гражданства;
  • граждане с общим трудовым стажем менее одного года;
  • военнослужащие;
  • безработные;
  • пенсионеры.

Полис спасает человека при условии, если он потерял постоянную работу по причинам, не зависящим от него. В число условий выплаты компенсации, как правило, входит сокращение штата работников организации или её ликвидация.

Установленный взнос в среднем варьируется от 3000 рублей в зависимости от размера компенсации при наступлении страхового случая. Сумма компенсации может начинаться от 90 тыс. рублей.

Подводные камни страховки от потери работы

Страхование от потери работы — довольно неоднозначная услуга как для застрахованного, так и для самого страховщика, считает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Дело в том, что страхование от безработицы само по себе может спровоцировать так называемый моральный риск. Это значит, что люди могут пойти на опасные поступки ради получения компенсации, — объяснила специалист.

Например, застрахованному никто не мешает намеренно снизить качество работы для того, чтобы быть уволенным и получить страховку. Особенно часто такой вид морального риска может возникать, когда сотрудникам предприятий в условиях кризиса существенно сокращают зарплату. И о такой опасности страховщики всегда помнят и ограничивают количество клиентов, которым выдают полис.

Поэтому тем гражданам, которые желают оформить полис, следует очень внимательно ознакомиться с условиями страховой компании, чтобы не попасть впросак. Ну и, конечно, подсчитать, стоит ли игра свеч, то есть не разоритесь ли вы на регулярных платежах страховой компании, особенно если у вас зарплата не особо превышает МРОТ, — рекомендует Наталья Мильчакова.

Основатель digital-страховой компании "Манго страхование" Виктор Лавренко отметил, что страховки, которые бы гарантировали выплаты и компенсации при потере работы, — очень спорный продукт. И тому есть несколько причин. Одной из главных специалист называет открытый вопрос борьбы с мошенничеством.

Виктор Лавренко привёл пример, когда в фирме проблемы с деньгами, директор нанимает 100 фиктивных человек, они все "покупают" полисы от увольнения, потом через месяц их увольняют, а прибыль идёт в карман директора.

Важным вопросом, по словам специалиста, является стоимость страховки от потери работы. Сейчас риски потерять доход особенно высоки. Значит, страховая компания учитывает эти риски и закладывает их в стоимость полиса. Например, если 20% от всех, кто купил такой полис, теряют работу, то, чтобы страховая выплатила в случае увольнения по 100 тысяч рублей, нужно, чтобы страховка стоила в среднем 30 тысяч. Иначе это совершенно нерентабельно. Но сколько людей захочет по такой цене покупать продукт?

Такой вид страхования — спорный вопрос, неясная выгода для всех сторон. Выгода, например, в страховании квартир понятна. Без страховки ты зальёшь соседа, он тебе выставит счёт на миллион, а ты будешь по судам бегать, тогда как реального ущерба там может быть на 34 тысячи — это реальный случай из нашей практики, — рассказал он. — А если страховка есть, то это проблема страховой — уладить подобный вопрос. К тому же обилие продуктов на рынке делает такую страховку абсолютно доступной по цене.

В чём преимущества и недостатки полисов?

Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский отметил, что несомненное преимущество полиса — это возможность получить компенсацию при утрате работы и заработка.

Например, если страховка оформлена вместе с кредитом, то в случае утраты работы и невозможности погасить кредит выплата по страховому случаю покроет задолженность заёмщика перед банком. Клиенту удастся сохранить свою кредитную историю и избежать выплат пеней за нарушение срока возврата займа. Правда, нужно помнить, что банк не вправе принудить заёмщика оформить такой полис. Это должен быть осознанный выбор гражданина.

К недостаткам полиса юрист отнёс и то, что страховым случаем признаётся не любая потеря работы, а только по тем основаниям, которые определены правилами страхования. Обычно не признаётся страховым случаем увольнение по собственному желанию, увольнение за совершённые застрахованным лицом проступки.

Очень часто на практике складывается ситуация, когда работодатель фактически принуждает работника написать заявление на увольнение по собственному желанию. В таком случае получить страховую выплату будет невозможно, говорит юрист. — Также надо обратить внимание на то, что при досрочном расторжении договора страхования деньги за полис не подлежат возврату, если иное не установлено в договоре.

При оформлении полиса юрист Владислав Варшавский рекомендует особое внимание уделить перечню страховых случаев, порядку определения суммы ущерба, размеру страховой премии, порядку осуществления страховой выплаты, а также исчерпывающему перечню оснований для отказа в выплате. Очень часто эти сведения содержатся не в самом полисе, а в правилах страхования, поэтому их необходимо тщательно изучить перед оформлением документов.

Выбор редакции

Loading...