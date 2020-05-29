Компенсация за увольнение. Все особенности страховки от потери работы

Пандемия и нестабильная экономическая ситуация влекут за собой массовую безработицу. В свою очередь рынок не отстаёт и выдаёт своё предложение. Так, предлагается купить страховку на случай потери работы. Как и всё гениальное, принцип полиса прост. При потере работы (все нюансы оговариваются в договоре) страховщик выплачивает держателю полиса определённую сумму.

Казалось, что многие могут отправиться за оформлением такого полезного по нынешним временам продукта. Но, оказывается, не каждый гражданин может рассчитывать на эту услугу.

Требования к потенциальным клиентам страховщики выставляют индивидуальные. Список тех, кому откажут, примерно такой:

лица без российского гражданства;



граждане с общим трудовым стажем менее одного года;



военнослужащие;



безработные;



пенсионеры.



Полис спасает человека при условии, если он потерял постоянную работу по причинам, не зависящим от него. В число условий выплаты компенсации, как правило, входит сокращение штата работников организации или её ликвидация.

Установленный взнос в среднем варьируется от 3000 рублей в зависимости от размера компенсации при наступлении страхового случая. Сумма компенсации может начинаться от 90 тыс. рублей.

Подводные камни страховки от потери работы

Страхование от потери работы — довольно неоднозначная услуга как для застрахованного, так и для самого страховщика, считает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

— Дело в том, что страхование от безработицы само по себе может спровоцировать так называемый моральный риск. Это значит, что люди могут пойти на опасные поступки ради получения компенсации, — объяснила специалист.

Например, застрахованному никто не мешает намеренно снизить качество работы для того, чтобы быть уволенным и получить страховку. Особенно часто такой вид морального риска может возникать, когда сотрудникам предприятий в условиях кризиса существенно сокращают зарплату. И о такой опасности страховщики всегда помнят и ограничивают количество клиентов, которым выдают полис.

— Поэтому тем гражданам, которые желают оформить полис, следует очень внимательно ознакомиться с условиями страховой компании, чтобы не попасть впросак. Ну и, конечно, подсчитать, стоит ли игра свеч, то есть не разоритесь ли вы на регулярных платежах страховой компании, особенно если у вас зарплата не особо превышает МРОТ, — рекомендует Наталья Мильчакова.

Основатель digital-страховой компании "Манго страхование" Виктор Лавренко отметил, что страховки, которые бы гарантировали выплаты и компенсации при потере работы, — очень спорный продукт. И тому есть несколько причин. Одной из главных специалист называет открытый вопрос борьбы с мошенничеством.

Виктор Лавренко привёл пример, когда в фирме проблемы с деньгами, директор нанимает 100 фиктивных человек, они все "покупают" полисы от увольнения, потом через месяц их увольняют, а прибыль идёт в карман директора.

Важным вопросом, по словам специалиста, является стоимость страховки от потери работы. Сейчас риски потерять доход особенно высоки. Значит, страховая компания учитывает эти риски и закладывает их в стоимость полиса. Например, если 20% от всех, кто купил такой полис, теряют работу, то, чтобы страховая выплатила в случае увольнения по 100 тысяч рублей, нужно, чтобы страховка стоила в среднем 30 тысяч. Иначе это совершенно нерентабельно. Но сколько людей захочет по такой цене покупать продукт?

— Такой вид страхования — спорный вопрос, неясная выгода для всех сторон. Выгода, например, в страховании квартир понятна. Без страховки ты зальёшь соседа, он тебе выставит счёт на миллион, а ты будешь по судам бегать, тогда как реального ущерба там может быть на 34 тысячи — это реальный случай из нашей практики, — рассказал он. — А если страховка есть, то это проблема страховой — уладить подобный вопрос. К тому же обилие продуктов на рынке делает такую страховку абсолютно доступной по цене.

В чём преимущества и недостатки полисов?

Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский отметил, что несомненное преимущество полиса — это возможность получить компенсацию при утрате работы и заработка.

Например, если страховка оформлена вместе с кредитом, то в случае утраты работы и невозможности погасить кредит выплата по страховому случаю покроет задолженность заёмщика перед банком. Клиенту удастся сохранить свою кредитную историю и избежать выплат пеней за нарушение срока возврата займа. Правда, нужно помнить, что банк не вправе принудить заёмщика оформить такой полис. Это должен быть осознанный выбор гражданина.

К недостаткам полиса юрист отнёс и то, что страховым случаем признаётся не любая потеря работы, а только по тем основаниям, которые определены правилами страхования. Обычно не признаётся страховым случаем увольнение по собственному желанию, увольнение за совершённые застрахованным лицом проступки.

— Очень часто на практике складывается ситуация, когда работодатель фактически принуждает работника написать заявление на увольнение по собственному желанию. В таком случае получить страховую выплату будет невозможно, — говорит юрист. — Также надо обратить внимание на то, что при досрочном расторжении договора страхования деньги за полис не подлежат возврату, если иное не установлено в договоре.