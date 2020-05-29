Цена на нефть снова падает. Что теперь будет с курсом рубля

Нефть снова стала дешеветь. При этом от стоимости чёрного золота во многом зависит курс рубля. Как снижение цен на нефть отразится на валютном рынке?

На этой неделе нефть стала активно дешеветь. Сказались сразу несколько факторов. Первый — рост запасов в США оказался более существенным, чем ожидалось. Второй — Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об общей стратегии на нефтяном рынке. В итоге баррель Brent подешевел почти до 34 долларов.

Ещё одна причина снижения цен — усиление напряжённости между США и КНР. Всё внимание на рынке сейчас приковано к администрации Трампа, которая должна в ближайшее время анонсировать новые санкции в отношении Китая. Правительство КНР планирует принять законопроект, расширяющий власть страны в Гонконге. Это вызвало резко негативную реакцию в США. В такой ситуации инвесторы предпочитают не связываться с рисковыми активами, в том числе и нефтью, и направляют капитал в активы-убежища. Среди них, например, золото и йена Эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев

По словам Геннадия Николаева, российская валюта продолжает незначительно дешеветь на фоне усиления напряжённости между США и КНР. В качестве поддержки курса выступают ежедневные продажи валюты ЦБ РФ в среднем на 11,3 млрд рублей.

Также хорошо влияет на рубль высокий спрос на российские ОФЗ. Геннадий Николаев считает, что если на рынке не появится новых негативных новостей, то курс будет колебаться на уровне 71 рубль за доллар.

— Нефтяные котировки на протяжении недели держатся в узком диапазоне 33,8–36,8 доллара за баррель Brent, то понижаясь к его нижней границе, то повышаясь к верхнему рубежу, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Такие "качели" объясняются сочетанием противодействующих факторов. Цена поддерживается, с одной стороны, за счёт осторожного оптимизма из-за постепенного преодоления остроты пандемии и выхода многих стран из карантина. С другой стороны, есть сильные ограничивающие факторы. Прежде всего это сохраняющееся превышение предложения над спросом.

По словам Марка Гойхмана, в июне не стоит ждать очень сильных колебаний курса рубля. Пока его движение во многом регулируется механизмом "бюджетного правила". ЦБ увеличивает или уменьшает продажи валюты из ФНБ в зависимости от понижения или повышения цены нефти.

Тем не менее маловероятно, по мнению аналитика, ослабление доллара ниже 69–70 рублей, поскольку это крайне невыгодно бюджету и экспортёрам. По его словам, скорее всего, курс доллара начнёт постепенно повышаться, но повода для панических настроений пока нет.

— Снижение цен на нефть носит временный характер, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Летом ситуация изменится. Спрос на нефть будет расти на фоне выхода из карантина. К тому же начинается автомобильный сезон. Летом цена марки Brent может снова подорожать до 40 долларов за баррель.

На фоне роста цен на нефть, а также других факторов поддержки российская валюта тоже будет укрепляться. Уже летом курс может достигнуть 67–70 рублей за доллар.

Иван Капустянский считает, что на данный момент поводов для паники нет. С лета начинается постепенный выход России из самоизоляции, поэтому экономика начнёт оживать, будут дополнительные стимулы для укрепления рубля.