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Россияне в апреле забрали из банков более $1,1 миллиарда наличными

Это связано с падением финансовых рынков и обвалом рубля.

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Фото © Pixabay

Россияне продолжают выводить валюту со своих банковских счетов. По данным Банка России, только за апрель текущего года было снято 1,1 миллиарда долларов (около 71,1 миллиарда рублей) наличными.

Как уточняет Центробанк, с начала года граждане России сняли с депозитов почти весь объём валюты, который накопили за 2019 год. За четыре месяца они вывели 8,3 миллиарда долларов (более 587 миллиардов рублей), в то время как за прошлый год накопили 8,6 миллиарда долларов (609 миллиардов рублей).

Согласно информации регулятора, наибольший отток денежных средств пришёлся на март 2020 года. В этот месяц россияне сняли пять миллиардов долларов (354 миллиарда рублей). Это обусловлено падением финансовых рынков, обвалом рубля и сложной эпидемиологической обстановкой в мире.

Ранее Лайф рассказывал, за что банки тайком снижают лимиты кредитных карт, а также что может стать причиной блокировки банковского счёта.

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