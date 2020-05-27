Раскрутить на эмоции. Банки применяют новые методы, чтобы проверить претендентов на кредит

Самоизоляция и работа в режиме онлайн подталкивают банки искать новые методы оценки клиентов. Финансовые организации остановили свой выбор на психологическом тестировании заёмщиков — психоскоринге. Напомним, что скоринг — это система оценки клиентов, в основе которой лежат статистические методы.

Весной этого года "Абсолют банк" в тестовом режиме уже запустил модель отбора клиентов по эмоциям. Будущих заёмщиков тестировали с учётом психологических метрик в сфере автокредитования. Людям выдавали поведенческий вопросник без "правильных" или "неправильных" ответов. Суть работы заключается в том, чтобы понять, готов ли человек платить за кредит или он уже осознаёт, что не сможет платить, и заранее обманывает банк.

Так ли прав психоскоринг?

Эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский считает, что запуск таких тестов — не более чем инициатива отдельных банков.

Специалист объясняет, что этот способ неэффективен хотя бы потому, что клиент тратит своё время. Тестирование занимает как минимум полчаса, за это время он может оформить несколько кредитных продуктов в других банках.

— Сейчас между банками идёт тяжёлая борьба за каждого платёжеспособного человека, и победит в этой борьбе тот, кто предложит наиболее комфортные условия. Получасовое тестирование явно не подходит под это определение, — говорит Алексей Кричевский. — Поэтому на горизонте года-полутора не стоит ждать внедрения такой практики повсеместно. Факты для одобрения кредита останутся теми же — хорошая кредитная история и подтверждённое трудоустройство. Сейчас смотрят прежде всего на это.

По мнению главного аналитика компании TeleTrade Марка Гойхмана, новый метод может быть лишь дополнением к традиционной оценке заёмщика. Специалист подчёркивает: банку важно знать, что представляет собой клиент, его намерения, склонность к риску, дисциплинированность, порядочность.

— В тесте есть вопросы, где нужно распределить незапланированный доход между конкретными статьями расходов. По тому, какие суммы и приоритеты человек выбирает, можно судить о его благоразумности в управлении деньгами, — рассказывает Марк Гойхман. — Результаты теста банка могут добавить черты к картине личности клиента, прибавив сюда поведение заёмщика в соцсетях, постах и подписках в них.

Эксперт отметил, что всплеск интереса к психоскорингу возник в условиях пандемии. Этот тренд можно объяснить тем, что потеря работы и заработка в тяжёлых условиях влияет на психику людей. Ситуация в мире отражается на психологии человека. Всё это важно и с точки зрения кредитования.

Кстати, тестирование может иметь обратную связь и решать широкие задачи для банка. Выяснив жизненные предпочтения, привычки, увлечения клиента, можно сформировать точные индивидуальные предложения от банка по обслуживанию, страховкам, акциям, льготам, а не только по кредитам. Это возможность для банка получить доход от разных продуктов, формируя их в том числе и по результатам тестов.

Ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что рабочей модели скоринговой системы, основанной на тестировании эмоций, пока не придумано. Попытки внедрить её уже были несколько лет назад, но wow-эффекта не получилось.

— Скоринговые системы постоянно модернизируются, потому что всё непрерывно меняется. Кризис 2020 года, безусловно, повлияет на систему. Вероятно, она будет настраиваться на получение более надёжного кредитного портфеля, — говорит Иван Капустянский. — Для граждан это грозит большей вероятностью получить отказ в кредите.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова отметила, что есть много современных способов оценки рисков, но для этого совсем не обязательно загонять вероятного заёмщика в дополнительный стресс. Банк зарабатывает на кредитах, он не заинтересован в том, чтобы напугать человека или оттолкнуть его от займа.