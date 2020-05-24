Любовь с расчётом. Главные риски и скрытые возможности брачного договора

Самоизоляция держит семьи вместе, а имущество супруги стремятся оформить порознь. Документ, ещё непривычный для россиян, неожиданно обрёл популярность среди женатых пар именно во время вынужденного домашнего заточения. Как подсчитали в Федеральной нотариальной палате, на карантине мужья и жёны стали в два раза чаще заключать брачные договоры.

Доля обращений к нотариусам за оформлением брачных договоров по итогам прошлого месяца оказалась вдвое больше, чем в апреле 2019 года, несмотря на то что из-за ограничительных мер граждане стали значительно реже обращаться к нотариусу. За удостоверением брачного договора в нотариальные конторы обратились более семи тысяч раз Федеральная нотариальная палата

Договор как защита

Как сказано в романе "Сияние" американского писателя Стивена Кинга, "иногда происходит синдром "буйство в клетке" — это агрессивная реакция одного из членов семьи на других, если семьи совместно долго живут в замкнутом пространстве".

— Сегодня в период пандемии семьи находятся в вынужденной совместной изоляции, где много времени проводят вместе. Некоторые семьи становятся ближе, а у кого-то возникают разногласия, — рассказала генеральный директор ООО ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина. — И вопрос о заключении брачного договора рассматривается с разных сторон как нечто прозаическое, принижающее их чувства и, следовательно, приближающее развод, или как устранение камней преткновения в виде имущественных споров между супругами. Известно, если всё определено заранее, ссориться незачем.

Юрист напомнила, что брачный контракт — это соглашение между супругами, в том числе и будущими, о разделе имущества, а также о взаимных имущественных правах и обязанностях. Требования к форме договора закреплены в ст. 42 СК РФ. Брачный контракт могут заключить семейные пары, находящиеся в официальном браке, или влюблённые с планами на свадьбу в письменной форме, заверенной нотариусом.

Специалист отметила, что контракт жениха и невесты вступает в силу со дня регистрации брака в загсе. Если супруги уже в официальных отношениях, то договор действует со дня оформления документа.

В семейном контракте чёрным по белому расписано, какое имущество и кому будет принадлежать в случае развода. Причём имущество как нынешнее, так и будущее, которое супруги планируют приобрести.

— Нужно учитывать, что без такого документа всё, что куплено в браке, — общее, даже если приобреталось силами одного из супругов, — напомнила Асия Мухамедшина.

Если пара заключает брачный договор, сюрпризов при разделе имущества не будет. Нотариус, заключающий договор, не находится на стороне одного из супругов. Удостоверяя документ, он не только разъяснит сторонам суть и правовые последствия сделки, но и проверит соответствие их реальных намерений содержащимся в договоре пунктам, а также проследит за тем, чтобы условия соглашения не ущемляли ни одну из сторон Федеральная нотариальная палата

Особенности договора

По словам старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, преимущество брачного договора заключается в том, что супруги могут полюбовно договориться, какое конкретно имущество достанется каждому из них. Без договора почти всегда бывшие муж и жена встречаются в суде, чтобы поделить совместно нажитое. Это не самый приятный процесс, который отнимает много времени, сил, нервов и ещё больше обостряет конфликт между бывшими супругами.

— К тому же в ситуации, когда общее имущество по закону делится пополам, бывшие супруги рискуют получить чемодан без ручки, например полквартиры, пол-автомобиля и т.д. Пользоваться этим совместно они не смогут, и тогда придётся либо продавать и делить деньги, либо заставлять второго выкупать долю, либо самому искать деньги на выкуп доли, а это совсем не быстро, и не всегда есть такая возможность, — рассказал Пётр Гусятников. — Гораздо разумнее договориться "на берегу", кому и что будет принадлежать. С точки зрения юридической практики брачный договор — это очень удобная вещь, поскольку позволяет избежать ненужных притязаний любой из сторон.

Эксперт рекомендует при составлении брачного договора обращать внимание на два самых главных момента.

Во-первых, если по договору всё имущество переходит одному из супругов, такой договор можно признать недействительным на основании ч. 2 ст. 44 Семейного кодекса РФ. И второе: брачный договор может быть заключён в любой момент как до вступления в брак, так и во время брака как в отношении того имущества, которое уже есть, так и в отношении будущего имущества. Например, можно предусмотреть, что имущество остаётся за тем супругом, на имя которого оно было приобретено.

Асия Мухамедшина добавила, что помимо имущества в договоре можно определить обязательства по кредитам. Например, указать ответственным только одного супруга, если второй против такой кабалы, как ипотека, или других банковских обязательств.

Также при брачном контракте нетрудоспособный человек может получить материальное обеспечение. Договор регулирует вклад каждого из супругов в общие семейные нужды и расходы. Если они решат дополнить или изменить свой контракт, это можно сделать, составив дополнительное соглашение.

Минусы брачного соглашения

— К сожалению, институт таких правоотношений в России только начинает развиваться в полной мере и наш менталитет порой обвиняет инициатора контракта в заключении договора из корысти, а не в целях осознанного урегулирования семейных отношений в рамках закона, — отметила Асия Мухамедшина.

Юрист уточнила, что в основном договор заключается на неопределённый срок, а за этот период законодательные нормы могут поменяться. Если супруги не оформят дополнительное соглашение, то отдельные пункты договора могут стать недействительными.

При заключении контракта муж и жена несут материальные издержки на пошлину и услуги нотариуса и для избежания неоднозначных формулировок — на услуги ещё и независимого юриста.

Дети от более раннего брака могут претендовать на имущество умершего родителя, даже если он и не вспоминал о своих чадах. Поэтому в условия договора юрист рекомендует включить пункты о наследственном имуществе и о заграничных счетах.