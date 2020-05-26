Спам, который мы разрешили. Как отозвать согласие на рекламные звонки и письма

В России нет ни одного человека, которого бы не атаковали спамеры. И каждый из нас озадачен неприятным вопросом: откуда они узнали номер моего телефона или почтовый адрес? В том, как прекратить эти назойливые атаки, разобрался Лайф.

Данные утекают отовсюду

В наш век информации персональные данные собирают все, ведь бизнес по их продаже, особенно в период пандемии, приносит неплохой доход. Сетовать по поводу того, что ваши данные "где-то украли", бесполезно. Сейчас большинство спамеров терзают граждан своей назойливостью на вполне законных основаниях.

Везде, где предложат или заполнить анкету, или просто поставить "галочку на сайте", можете быть уверены: ваши данные будут проданы. Достаточно только где-либо указать имя, телефон и почту, и вот это уже вполне себе товар.

Некоторые компании действуют не в открытую. Например, в банках при оформлении карты или у мобильного оператора при покупке телефона вам предложат подписать договор и согласиться с его условиями, в которых между делом указано согласие на передачу данных третьим лицам и рекламную рассылку. В теории клиент может и отказаться, но на практике такое происходит крайне редко. Но тщательно прочитать и проверить договор — это первое условие отсутствия спама.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

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В России за сохранность персональных данных отвечает Роскомнадзор, именно это ведомство должно реагировать на жалобы граждан. На практике со злодеями, которые собирают ваши данные, а после спамят, это ведомство борется неохотно. Роскомнадзор штрафует отдельных назойливых спамеров, однако до банков или сотовых компаний дело обычно не доходит. Нужно помнить, что есть закон № 152-ФЗ "О персональных данных", в котором, между прочим, указано, что обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям этой самой обработки, а содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки (пп. 4 и 5 ст. 5 Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных").

Те, кто попался на незаконном спаме, отделались небольшими штрафами, а значит, для остальных стимула прекратить рекламные звонки, увы, нет.

Как разобраться со спамом

В теории от легальных, но назойливых звонков и СМС-рассылок можно отписаться, но для этого надо точно знать реквизиты компании, сотрудник которой собирает о вас информацию или предлагает вам какую-то рекламу. В адрес этой компании следует направить письменное заявление с отзывом своих персональных данных. На практике такая схема не совсем удобна. В большинстве случаев установить точного адресата для письма сложно, ну разве что вам позвонили из банка, в котором вы уже лет пять не обслуживаетесь и ничего не хотите знать о его предложениях.

Поэтому на первый план выходят различные антиспам-опции от тех же компаний — мобильных операторов или специальные программы и аппаратные блокировки для спам-номеров. Всё это немного помогает остановить поток звонков и рассылок, но с целым рядом исключений. Ведь компании-операторы блокируют СМС-спам только от тех, кто не купил у них "пакет информирования клиентов", а спам-кол-центры если и попадают в чёрный список операторов, то очень не сразу.

Тем, кто не может вообще не отвечать на вызовы с незнакомых номеров, придётся быть готовым хотя бы раз общаться с "оператором" и отозвать право на использование своих данных. По закону делать это можно и устно.

Спам-мошенники

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Однако надо помнить, что телефонные звонилы сегодня не просто пытаются впарить вам какую-либо услугу. Примерно в половине случаев их цель совсем другая — заполучить правильную фразу, сказанную вашим голосом, ведь иногда ваш голос — это ключ к вашим деньгам. Именно поэтому на том конце так настойчиво переспрашивают: "Могу ли я услышать Ивана Ивановича? Хорошо ли меня слышно? Этот номер на вас оформлен?" Всё дело в том, что телефонным мошенникам нужно несколько вариантов слова "да", которое вы произнесёте. Ведь в современных сервисах оно используется как выражение согласия на ту или иную покупку или даже совершение финансовой операции.