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Священник записывал утреннюю молитву, когда сквозь него решил пройти кот, сделав это видео вирусным

Но, судя по всему, преподобный Роберт философски отнёсся к новой звезде в своём видео.

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Фото © Twitter / Canterbury Cathedral

На днях твиттер-аккаунт Кентерберийского собора поделился с подписчиками забавным роликом. На нём настоятель англиканского собора сидел на скамье, обращаясь к пастве с утренней молитвой. Но внезапно местный котик Лео уверенно зашёл сперва в кадр, а затем и под подол сутаны священника. Отец Роберт даже не сбился с мысли, продолжив речь, но напрасно — всё внимание кот уже перетянул на себя.

Видео © Twitter / Canterbury Cathedral

Пользователи "Твиттера" пришли в восторг от такого невозмутимого котика, посмотрев ролик 80 тыс. раз и поставив 2,6 тыс. лайков. Пространство для шуток было просто необъятным, поэтому никто даже не пытался себя сдерживать. К пользователям "Твиттера" присоединились и их коллеги с Reddit, пишет Bored Panda.

Фото © Twitter / Canterbury Cathedral

Это портал в Нарнию!

torralorra

Он думал, что это исповедальня, чего пристали

TajaEthereal

Просто это КОТолик

Neiot

Фото © Twitter / Canterbury Cathedral

Кентерберийский собор и его священнослужители пытаются всячески развлечь свою паству во время карантина, поэтому часто выкладывают различные ролики. Например, на их YouTube-канале можно посмотреть, как святой отец зачитывает вслух известные христианские произведения, среди них — "Путешествие с ослом" Роберта Л. Стивенсона. Но ничто не вызвало такой яростный отклик пользователей Сети, как проказливый чёрный кот Лео.

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