Священник записывал утреннюю молитву, когда сквозь него решил пройти кот, сделав это видео вирусным

На днях твиттер-аккаунт Кентерберийского собора поделился с подписчиками забавным роликом. На нём настоятель англиканского собора сидел на скамье, обращаясь к пастве с утренней молитвой. Но внезапно местный котик Лео уверенно зашёл сперва в кадр, а затем и под подол сутаны священника. Отец Роберт даже не сбился с мысли, продолжив речь, но напрасно — всё внимание кот уже перетянул на себя.

Видео © Twitter / Canterbury Cathedral

Пользователи "Твиттера" пришли в восторг от такого невозмутимого котика, посмотрев ролик 80 тыс. раз и поставив 2,6 тыс. лайков. Пространство для шуток было просто необъятным, поэтому никто даже не пытался себя сдерживать. К пользователям "Твиттера" присоединились и их коллеги с Reddit, пишет Bored Panda.

Фото © Twitter / Canterbury Cathedral

Это портал в Нарнию! torralorra

Он думал, что это исповедальня, чего пристали TajaEthereal

Просто это КОТолик Neiot

Фото © Twitter / Canterbury Cathedral