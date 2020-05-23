Хитрый дельфин выдрессировал туристов, и теперь те кормят его рыбой в обмен на подарки со дна моря

Самый удачливый дельфин на свете живёт в бухте Квинсленда, Австралия. Мистик вместе с мамой приплыл к ресторану, располагающемуся на берегу, ещё в 1991 году и с тех пор не покидал этих вод. Это место было популярно у дельфинов, поэтому волонтёры подкармливали их рыбой, но нечасто, оставляя это в качестве забавы туристам. Мистик расплачивался за рыбу различными безделушками, которые находил на дне, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Barnacles Cafe & Dolphin Feeding

Но во время карантина ресторан был закрыт, а значит, туристов на берегу не наблюдалось. Но Мистик не хотел отказываться от дармового угощения, поэтому начал приносить подарки вперёд. Он находил ракушки, кораллы, доски и вазы, в ход шло всё. Игнорировать подношения волонтёрам было стыдно, поэтому они в ответ давали рыбу. И так не прошло и недели, как сотрудники ресторана послушно кормили дельфина в обмен на хлам, что он вылавливал из моря.

Фото © Facebook / Barnacles Cafe & Dolphin Feeding

Мы не дрессировали его, это он выдрессировал нас. Клянусь, у него там где-то клад зарыт, иногда он приносит очень много и выстраивает подарки в линию. А бывает, он не доносит что-то, роняя в воду. "Ну нет, — говорим мы, — так не пойдёт, этого недостаточно", — и тогда он снова ныряет, а потом послушно вручает предмет нам в руки Лин Макферсон, волонтёр

Фото © Facebook / Barnacles Cafe & Dolphin Feeding