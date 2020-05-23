Мода против пандемии. Как сменить гардероб не выходя из дома и не прогадать ни с одной покупкой

Перед новым летним сезоном хочется обновить гардероб, но из-за пандемии коронавируса магазины пока закрыты. На помощь приходит онлайн-шопинг. Это быстрый и удобный способ подобрать одежду, если им правильно пользоваться. Рассказываем, как выбрать нужный размер, не запутаться в брендах и вернуть вещи, если вы передумали их носить.

Как заказывать вещи в онлайн-магазине?

Практически все бренды на карантине запустили и активно развивают свои сайты, где одежду можно выбрать онлайн. Кроме того, существуют агрегаторы, например Lamoda, "Беру" или Wildberries, на которых собраны разные марки одежды и обуви, есть свои акции и специальные предложения.

Если боитесь покупать вещи "вслепую", закажите услугу "примерка". Курьер привезёт ваш заказ и подождёт, пока вы покрутитесь перед зеркалом и выберете то, что вам подходит. У бренда Lamoda на примерку выделяется 15 минут. Wildberries готова ждать вас около 20 минут. Услуга эта бесплатная, платить нужно будет только за те вещи, которые вы решите купить. Если не подошло ничего, заплатите только за доставку по городу.

Как не прогадать с размером?

В каталогах онлайн-магазинов одежда, как правило, представлена на моделях, а не на вешалке. Так вы можете сразу увидеть посадку брюк, крой платья, как сильно одежда будет облегать.

Но у каждой марки свои размеры, к сожалению. Джинсы одного бренда идеально сядут на вас в размере М, а другой бренд даже S выпускает слишком большим. Самый простой вариант — покупать уже известные бренды, которые вы носили раньше: вы уже знаете, какой размер вам подходит, как модели данной марки будут на вас сидеть.

— Сейчас интернет-магазины предлагают сетки соответствия размеров и таблицы с диапазоном мерок. Это удобно: вы знаете свои объёмы, сопоставляете их с тем, что указано на сайте, и покупаете идеальную для себя вещь. Я пользуюсь таким приёмом при подборе одежды для своих клиентов, ведь сейчас мы не можем вместе пойти в магазин и устроить грандиозный шопинг, — говорит имиджмейкер Жанна Лапухина.

Особое внимание нужно уделить ткани. Даже если вы носили вещи размера L, то при выборе летней куртки из плотного денима лучше остановиться на размере побольше. Как отмечает стилист Евгения Мурашова, одежда, которая способна тянуться, сильно отличается от плотных тканей, поэтому она по-разному сидит, да и размеры нужны совсем другие.

Как вернуть товар в интернет-магазин?

У вас по закону "О защите прав потребителей" есть 14 дней на возврат товара. Но при этом у каждого сайта есть свои правила. Клиент Wildberries и Lamoda в течение 21 дня может вернуть вещь и получить свои деньги по безналичному расчёту в течение десяти дней. Главное — не срезать ярлычки и бирки и не выбрасывать чек. Иначе у сервиса будут все основания не отдавать вам деньги за товар.

Лайфхаки онлайн-шоперов

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У Жанны многие клиенты живут не в России, поэтому она не могла ходить с ними по магазинам даже до карантина. На помощь приходили записи параметров клиента и составленные имиджмейкером гайды покупок: специалист знала обхват груди, талии и бёдер клиента, его рост, длину ног и рук — по этим данным удобно выбирать одежду хоть онлайн, хоть офлайн. Кроме того, стилист записывает все магазины, вещи и их размеры, которые подошли заказчику. Отдельный файл для каждого покупателя помогает и экспериментировать с брендами, и выбирать новые фасоны, соблюдая все пропорции.

С таким "личным дневником" шопера вам не придётся искать таблицы размеров или покупать одежду наугад. Да и каждая "ошибка" с выбором уже точно никогда не повторится, ведь в вашем "дневнике" будет указано: это нам не подходит, а в этом магазине — дурное качество за большие деньги.