Валерия заявила, что аудитория стала дебильной

Певица Валерия заявила, что нынешняя аудитория стала "дебильная". Об этом она сказала в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой во время YouTube-шоу Comment Out.

По заданию "суперраунда" выпуска Цой нужно было позвонить Валерии и, согласно задумке авторов шоу, предложить певице провести прямой эфир в "Инстаграме" и устроить челленджи. Певица отказалась, назвав один из предложенных челленджей "трешем". Но при этом заявила, что "надо что-то делать" с прямыми эфирами.

— Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала... Вот эти челленджи... Мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато, — отметила певица.

Эти слова не прошли мимо подписчиков Валерии. Под одним из постов в "Инстаграме" певицы её попросили пояснить слова о "дебильной аудитории". Комментатора возмутило, что для артистки считается совершенно нормальным так отзываться о своих фанатах. В ответ Валерия заявила, что речь шла не о её аудитории.

— Не свою [аудиторию], а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться, — ответила певица.