За сутки коронавирус подтвердился в России у 8952 человек

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили ещё у 8952 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Общее число выявленных случаев составило 396 575.

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— За последние сутки в России выявлено 8952 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3747 случаев (41,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве. Кроме того, среди лидирующих регионов по количеству новых случаев коронавирусной инфекции Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

За сутки в России умер 181 пациент с коронавирусной инфекцией. Число жертв за весь период составило 4555 человек. В то же время выздоровело за сутки 8212 человек. Число таких пациентов выросло до 167 469 человек.