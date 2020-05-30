За сутки коронавирус подтвердился в России у 8952 человек

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили ещё у 8952 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Общее число выявленных случаев составило 396 575.
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— За последние сутки в России выявлено 8952 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3747 случаев (41,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве. Кроме того, среди лидирующих регионов по количеству новых случаев коронавирусной инфекции Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.
За сутки в России умер 181 пациент с коронавирусной инфекцией. Число жертв за весь период составило 4555 человек. В то же время выздоровело за сутки 8212 человек. Число таких пациентов выросло до 167 469 человек.
Как ранее сообщал Лайф, темпы прироста числа заболевших коронавирусом в РФ снизились в 11,8 раза. В связи с этим регионы постепенно начинают снимать введённые ранее ограничения. Так, к привычной жизни возвращается Сахалин, также налаживается ситуация в Приморье. В Подмосковье открывают парки и парикмахерские, а москвичам разрешили гулять по определённому графику.