Не дождалась скорой. Жительница Дзержинска родила на асфальте у подъезда — видео

Видео © VK / Типичный Нижний Новгород

В Нижегородской области пользователи соцсетей обсуждают скандальное видео с жительницей Дзержинска, которая родила ребёнка прямо на земле у подъезда собственного дома, не дождавшись скорой помощи. Роды в итоге принимали местные жители. Они же передали ребёнка врачам, после того как они всё же прибыли на место.

— Я сегодня приняла роды у подъезда 15а по ул. Молодёжная, потому что скорая помощь ехала больше часа. Это нормально, когда роженица ждёт скорую и рожает у подъезда? Рожает стоя, прямо себе в штаны! По приезде скорой врачи не отреагировали никак. Хотели уехать, пока не включили камеру. Роженица лежала на асфальте, ребёнок был у меня на руках. Медсестра заявила, что, раз вы кричите на нас, мы сейчас уедем. Они начали спасать ребёнка тогда, когда на них начали кричать и орать, — написала автор видео Юлия Т.

Однако многие пользователи соцсетей оценили произошедшее не столь однозначно. В комментариях к видео женщины отмечали, что роды — процесс небыстрый, а потому у молодой матери было время добраться до больницы на такси или как минимум зайти обратно домой, чтобы не рожать на асфальте. А поведение автора видео многие сочли излишне грубым в отношении врачей.