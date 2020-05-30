В России создают вакцину от коронавируса, которую можно будет закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора создал вакцину против коронавируса, которая не требует внутримышечного введения — её можно будет просто закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1".

— Один из наших препаратов, он не идёт по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интраназальная, то есть он просто закапывается в нос, — отметил он.

Животные уже хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса. При введении у них не поднималась температура и отсутствовали другие нежелательные реакции.