Путин заявил о необходимости определить позицию России в связи с выходом США из ДОН

России необходимо определить окончательную позицию по поводу выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) и Договора СНВ-3, по которому пока не удаётся прийти к соглашению с американской стороной. Об этом на заседании Совета безопасности РФ заявил президент Владимир Путин.
— Надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьёзных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, — заявил президент России перед стартом совещания.
Отметим, что ранее в Госдуме заявили, что у России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу.
Как сообщал Лайф, ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США покидают Договор по открытому небу. Он пояснил, что у Вашингтона с Москвой хорошие отношения, но Америка не будет участвовать в соглашении, пока Россия якобы его не соблюдает. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, в отличие от США, Россия всегда соблюдала условия договора, а все обвинения Вашингтона в сторону Москвы делались лишь для формирования у американцев общественного мнения, которое бы не осуждало разрыв соглашения.