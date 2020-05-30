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Путин заявил о необходимости определить позицию России в связи с выходом США из ДОН

Как отметил российский лидер, также требуется выработка стратегии по СНВ-3.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

России необходимо определить окончательную позицию по поводу выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) и Договора СНВ-3, по которому пока не удаётся прийти к соглашению с американской стороной. Об этом на заседании Совета безопасности РФ заявил президент Владимир Путин.

Надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьёзных переговоров по этой теме, важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, — заявил президент России перед стартом совещания.

Отметим, что ранее в Госдуме заявили, что у России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу.

Как сообщал Лайф, ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США покидают Договор по открытому небу. Он пояснил, что у Вашингтона с Москвой хорошие отношения, но Америка не будет участвовать в соглашении, пока Россия якобы его не соблюдает. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, в отличие от США, Россия всегда соблюдала условия договора, а все обвинения Вашингтона в сторону Москвы делались лишь для формирования у американцев общественного мнения, которое бы не осуждало разрыв соглашения.

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