В Дзержинске начали разбирательства по факту родов на земле у подъезда

Министерство здравоохранения Нижегородской области начало внутреннюю проверку по факту инцидента в Дзержинске. Там женщина родила на земле у подъезда. Как сообщали в соцсетях местные жители, приезда скорой ждать пришлось больше часа, из-за чего женщина и стала рожать прямо на улице, не дождавшись врачей. Однако главный врач больницы, откуда была послана бригада медиков, заявил, что скорая выехала сразу после вызова и была в пути согласно нормативам — не более 20 минут.

— Вызов на скорую поступил 29.05.20 в 17:59. Скорая прибыла по адресу в 18:15. Со слов бригады, на земле лежала женщина с родившимся ребёнком. Из анамнеза — на учёте не состояла, срок беременности не знает. Проведено акушерское пособие. Женщина с ребёнком были доставлены в Дзержинский перинатальный центр, — заявил главврач Больницы скорой медицинской помощи г. Дзержинска Михаил Гуткин.

В перинатальном центре также подтвердили, что молодая мать на учёте не состояла. Кроме того, она является жительницей другого города и помимо ксерокопии паспорта других документов у неё нет. Женщина и ребёнок находятся в удовлетворительном состоянии, оказывается вся необходимая помощь, подчеркнула главный врач перинатального центра Дзержинска Надежда Рыжова.

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