Россиянка показала Лайфу разруху в Миннеаполисе после массовых беспорядков — видео

Видео предоставлено Лайфу

Россиянка, которая в данный момент живёт и работает в США, прислала в редакцию Лайфа видео из Миннеаполиса, где уже несколько дней проходят массовые беспорядки из-за гибели чернокожего после жестокого задержания.

На кадрах видны здания с разбитыми стёклами, многие окна заколочены фанерными листами, а стены разрисованы краской. По словам автора ролика, в воздухе до сих пор стоит стойкий запах гари и жжёной пластмассы.

— Более 170 бизнесов было разрушено и спалено за последние два с половиной дня, — рассказала девушка.

Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.