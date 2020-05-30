В штате Джорджия введён режим ЧС из-за беспорядков в Атланте

Губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. В административном центре штата — городе Атланте — происходят массовые беспорядки в связи с недавним убийством полицейским афроамериканца, сообщает телеканал NBC.
Решение о введении режима ЧС было принято по просьбе мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс. Она призвала протестующих выражать своё мнение законными и безопасными способами. В город направлено 500 бойцов Национальной гвардии для защиты населения.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Как ранее сообщал Лайф, демонстранты разбили окна местного филиала телекомпании CNN, разрисовали здание баллончиками с краской, закидали полицейских бутылками и сожгли американский флаг. Кроме того, протестующие призывают сотрудников полиции уходить со службы в знак протеста против того, что случилось в Миннеаполисе.
Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в больнице. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Прокурор Миннесоты объявил о проведении полномасштабного расследования действий блюстителей порядка. Выяснилось, что один из участников задержания неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.