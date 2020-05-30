Лавров рассказал Путину, сколько россиян застряли за рубежом из-за пандемии

Более 25 тысяч граждан России, которые застряли за рубежом после закрытия границ из-за пандемии, всё ещё ждут эвакуации на родину. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— В рамках решений, которые принимаются оперативным штабом, с 18 марта этого года обеспечен вывоз 240 тысяч наших граждан, даже чуть больше. Остаётся, по спискам, которые через оперативный штаб проверяются, 25 159 человек, — доложил глава МИД на совещании Совбеза.

Эвакуация российских граждан, которые желают вернуться на родину, продолжается. По словам Лаврова, на ближайшие несколько дней запланировано около десяти вывозных рейсов.