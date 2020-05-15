Аплодировал весь аэропорт. Застрявшие почти на два месяца на Занзибаре россияне вылетели домой — видео

Вынужденный "отдых" в суровых условиях для сотни туристов из России наконец-то закончился.

Видео предоставил Лайфу Константин Никитенко

Без еды, денег и жилья — так последние два месяца жило более сотни российских туристов, которые не могли улететь из Африки на родину из-за пандемии коронавируса.

Только сегодня около 130 граждан России, застрявших на Занзибаре на более чем шесть недель, полетели домой. Изначально гражданам обещали вывоз на родину 24 апреля, однако потом этот авиарейс компании Royal Flight исчез из графика. Затем застрявшим туристам пообещали, что спецборт заберёт их в Москву 27 апреля.

Наконец, Минсвязи анонсировало долгожданный рейс Маврикий — Йоханнесбург — Занзибар — Москва на 15 мая. Платный будет рейс или нет, туристы изначально не знали. И только в аэропорту им сказали, что они полетят на родину бесплатно.

Сегодня в 16:15 по московскому времени самолёт авиакомпании Royal Flight отправился с Занзибара в Москву. В столице борт ожидается примерно в два часа ночи 16 мая.

Фото предоставил Лайфу Константин Никитенко