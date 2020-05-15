Приволжское географическое общество вместе с радио запустило новый travel-проект

Совместно с пензенским "Мост Радио" Приволжское географическое общество запустило travel-проект "Я путешественник", в котором туристы рассказывают о своих поездках и экспедициях. С начала режима самоизоляции уже вышло шесть выпусков.

— Идея программы, в которой реальные путешественники рассказывали бы о своих поездках и экспедициях, возникла ещё в конце прошлого года, но до нынешней весны так и оставалась исключительно в рамках идеи, пока в Россию не пришёл CoViD-19 и не стало понятно, что единственные путешествия, которые нас в ближайшее время ожидают, — это только виртуальные, — рассказал Лайфу финалист конкурса "Мастера гостеприимства" Денис Симонов.

Он отметил, что слушатели выпусков могут совершить пусть и воображаемые, но путешествия по интересным уголкам России. По словам Симонова, за короткое время существования проекта уже удалось приобрести немалую популярность: в каждый эфир приходят сообщения и вопросы, а из желающих поучаствовать в проекте уже выстроилась очередь.