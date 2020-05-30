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Сотрудник Федеральной службы охраны США убит в ходе протестов

Ещё один офицер был госпитализирован.

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Фото © Department of Homeland Security

В ходе беспорядков в калифорнийском Окленде убит сотрудник Федеральной службы охраны США. Как сообщили в местном департаменте полиции, порядка 7,5 тысячи жителей города вышли на протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Два офицера Федеральной службы охраны получили огнестрельные ранения. К сожалению, один из них скончался, — сообщили в полиции CNN.

Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, после которого он скончался. К беспорядкам примкнуло более десяти городов.

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