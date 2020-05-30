Сотрудник Федеральной службы охраны США убит в ходе протестов

В ходе беспорядков в калифорнийском Окленде убит сотрудник Федеральной службы охраны США. Как сообщили в местном департаменте полиции, порядка 7,5 тысячи жителей города вышли на протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

— Два офицера Федеральной службы охраны получили огнестрельные ранения. К сожалению, один из них скончался, — сообщили в полиции CNN.