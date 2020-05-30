СМИ нашли связь между погибшим в Миннеаполисе афроамериканцем и обвинённым в его убийстве экс-полицейским

Погибший при задержании в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд и 44-летний бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый по его делу, за год до инцидента работали в одном латинском ночном клубе. Об этом сообщает The New York Times.
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По данным СМИ, они оба отвечали за соблюдение порядка в заведении. Шовин занимал должность охранника, а Флойд работал вышибалой.
Напомним, инцидент произошёл 25 мая. Флойд расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Приехавшие на место полицейские задержали его с особой жестокостью, а один из них прижал Флойда к асфальту и на протяжении восьми минут стоял коленом на шее, не замечая криков афроамериканца о том, что он задыхается. В результате мужчина потерял сознание и умер в реанимации. Задержавших его четырёх офицеров уволили, а удерживавшего Флойда полицейского Шовина арестовали по обвинению в убийстве. После появления видео инцидента в городе вспыхнули массовые беспорядки, бунтующие разгромили улицы и сожгли полицейский участок. Жена Шовина подала на развод.