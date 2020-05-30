Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца недовольна результатами вскрытия

Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда выразила недовольство предварительными результатами вскрытия. Об этом заявил адвокат Бенджамин Крэмп на своей странице в "Твиттере".
По словам юриста, в отчёте судмедэкспертов говорится, что причиной смерти стало не удушье (хотя шею Флойда сжимали в течение восьми минут), а плохое состояние здоровья и наличие опьяняющих веществ в организме. В связи с этим семья приняла решение провести независимое исследование.
— Мы не удивлены, а ужасно расстроены предварительными результатами вскрытия, которые представил судмедэксперт. Мы надеемся, что это не отражает попытки создать ложную историю о причинах смерти Джорджа Флойда, — заключил адвокат.
Напомним, полицейского Дерека Шовина, задушившего Флойда при задержании, уволили из органов правопорядка и взяли под стражу. Экс-правоохранителю предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость. После смерти Флойда в Миннеаполисе начались массовые беспорядки, бунтующие громят улицы и даже сожгли полицейский участок.