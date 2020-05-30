Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца недовольна результатами вскрытия

Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда выразила недовольство предварительными результатами вскрытия. Об этом заявил адвокат Бенджамин Крэмп на своей странице в "Твиттере".

По словам юриста, в отчёте судмедэкспертов говорится, что причиной смерти стало не удушье (хотя шею Флойда сжимали в течение восьми минут), а плохое состояние здоровья и наличие опьяняющих веществ в организме. В связи с этим семья приняла решение провести независимое исследование.

— Мы не удивлены, а ужасно расстроены предварительными результатами вскрытия, которые представил судмедэксперт. Мы надеемся, что это не отражает попытки создать ложную историю о причинах смерти Джорджа Флойда, — заключил адвокат.