Впервые в истории частная компания отправила астронавтов на орбиту Земли

Фото © Twitter / NASA
В американском штате Флорида состоялся запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA. Пуск уникален тем, что впервые в истории он осуществляется частной космической компанией. Прямую трансляцию события агентство вело на своих страницах в соцсетях.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был произведён с космодрома у мыса Канаверал на Атлантическом побережье Флориды. Космический корабль с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном оторвался от стартовой площадки в 22:22 по московскому времени (местное время — 15:22).
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Стоит отметить, что этот запуск стал первым на территории США за девять лет. В прошлый раз NASA отправляла астронавтов на орбиту Земли лишь в 2011 году. Именно после 8 июля 2011 года программа пилотируемых космических кораблей Space Shuttle была завершена.
Напомним, изначально сегодняшний запуск был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта был перенесён из-за непогоды.