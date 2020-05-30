Проект "Цифровое домашнее пространство" к Международному дню защиты детей представил интернет-портал "Техносказки". На сайте опубликованы старые и хорошо знакомые многим рассказы в современной интерпретации.
— Проект познакомит представителей подрастающего поколения на доступном и понятном для них языке с традиционными русскими сказками. Необычный контент также поможет организовать досуг детей в условиях, когда часть ограничений пока сохраняется, — говорится на сайте мэрии Москвы.
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Колобок на гироскутере и "Теремок-чат". Актёры театра озвучили старые сказки на новый лад
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Среди представленных на портале видеороликов присутствуют такие сказки, как "Колобок", "Айболит", "Теремок", и многие другие. Причём современная интерпретация предполагает внедрение в сюжет той или иной сказки новых технологий. Так, например, колобок в одноимённом рассказе познаёт такие изобретения человечества, как квадрокоптер и гироскутер, у Айболита появляется беспилотный автомобиль, а всем известный теремок превращается в чат соседей по дому.
Всего на сайте представлено 12 техносказок. Их авторами выступили детские писатели, педагоги и изобретатели. Озвучили же рассказы актёры московских театров.
Ранее Лайф рассказывал, что известная актриса Милла Йовович прочитала поклонникам сказку "Муха-Цокотуха" на русском языке в рамках проекта "Сказки на дому", в котором актёры театра и кино читают различные литературные произведения, проводя время на самоизоляции.