В московских парках появились хищные краснокнижные птицы

В парках Москвы появились хищные птицы, занесённые в Красную книгу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы mos.ru.
Осоед, коршун, канюк из семейства ястребиных прилетели в город, они оказывают значительную пользу экосистеме, регулируя численность насекомых и грызунов. В парках "Измайлово", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", лесопарке "Кусково", в Серебряном Бору и на других природных территориях заметили ястреба-перепелятника, фото хищника также опубликовала группа во "ВКонтакте" "Лосинка live". Птица отнесена к третьей категории редкости.
Кроме того, в Москве замечены канюки и чёрные коршуны. Они появляются в столице в основном во время миграции, для них город — перевалочный пункт для отдыха во время перелётов.
Также в городе появился один из самых редких видов ястребиных — осоед. Он питается личинками и куколками диких пчёл, шмелей и ос.
— Красная книга относит его к нулевой категории. Это значит, что его гнёзд на территории Москвы уже давно не находили. Однако саму птицу в последнее время видели в крупных лесопарках, поэтому специалисты не исключают, что в будущем осоеды могут поселиться в городе, — отметили на сайте мэра столицы.
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