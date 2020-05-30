В московских парках появились хищные краснокнижные птицы

В парках Москвы появились хищные птицы, занесённые в Красную книгу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы mos.ru.

Осоед, коршун, канюк из семейства ястребиных прилетели в город, они оказывают значительную пользу экосистеме, регулируя численность насекомых и грызунов. В парках "Измайлово", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", лесопарке "Кусково", в Серебряном Бору и на других природных территориях заметили ястреба-перепелятника, фото хищника также опубликовала группа во "ВКонтакте" "Лосинка live". Птица отнесена к третьей категории редкости.

Кроме того, в Москве замечены канюки и чёрные коршуны. Они появляются в столице в основном во время миграции, для них город — перевалочный пункт для отдыха во время перелётов.

Также в городе появился один из самых редких видов ястребиных — осоед. Он питается личинками и куколками диких пчёл, шмелей и ос.

— Красная книга относит его к нулевой категории. Это значит, что его гнёзд на территории Москвы уже давно не находили. Однако саму птицу в последнее время видели в крупных лесопарках, поэтому специалисты не исключают, что в будущем осоеды могут поселиться в городе, — отметили на сайте мэра столицы.