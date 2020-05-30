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Рики Мартин во время пандемии записал мини-альбом

Как успокоил фанатов артист, это не тот сборник, что он анонсировал ранее.

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Рики Мартин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Пуэрто-риканский певец Рики Мартин опубликовал в Сети новый мини-альбом под названием Pausa, чем смутил фанатов, ведь ранее он анонсировал выход полноценного студийного альбома в конце года. Впрочем, как позднее пояснил музыкант, обещанная пластинка тоже выйдет, но сейчас — в условиях пандемии коронавируса — можно послушать более спокойную музыку.

Я люблю вечеринки, но сейчас не время для этого. Мы должны были изменить концепцию, и я создал два отдельных сборника. Pausa — более расслабленный. Надеюсь, в сентябре мы представим второй под названием Play. В нём будет позитивная музыка, — сообщил в соцсетях артист.

В записи альбома приняли участие такие именитые музыканты и певцы, как Стинг, Карла Моррисон, Педро Капо, Диего Эль Сигала, Бенито Антонио Мартинес Окасио, известный под псевдонимом Bad Bunny, и рэпер Residente.

Как сообщал Лайф, в конце прошлого года Рики Мартин вместе со своим мужем в четвёртый раз стал отцом.

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