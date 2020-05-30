Трамп заявил о готовности перебросить военных в Миннеаполис для подавления беспорядков

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис, где уже третьи сутки не утихают массовые беспорядки из-за гибели темнокожего мужчины по вине полицейских.
— Наши Вооружённые силы готовы, обладают волей и умением. Если они [власти Миннеаполиса] когда-либо захотят вызвать наши Вооружённые силы, мы можем послать войска на место очень быстро, — сказал он журналистам.
Американский лидер выразил уверенность, что военные должны быть "жёсткими, сильными и уважаемыми". Что же касается участников протестов, то их президент США считает "антифа, плохими радикальными левыми, которых надо научить, что так поступать нельзя".
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, после которого он скончался. К беспорядкам примкнуло более десяти городов.