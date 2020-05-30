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Трамп заявил о готовности перебросить военных в Миннеаполис для подавления беспорядков

Хозяин Белого дома назвал участников протестов радикалами, которых "надо научить, что так поступать нельзя".

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Фото © Facebook / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис, где уже третьи сутки не утихают массовые беспорядки из-за гибели темнокожего мужчины по вине полицейских.

Наши Вооружённые силы готовы, обладают волей и умением. Если они [власти Миннеаполиса] когда-либо захотят вызвать наши Вооружённые силы, мы можем послать войска на место очень быстро, — сказал он журналистам.

Американский лидер выразил уверенность, что военные должны быть "жёсткими, сильными и уважаемыми". Что же касается участников протестов, то их президент США считает "антифа, плохими радикальными левыми, которых надо научить, что так поступать нельзя".

Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, после которого он скончался. К беспорядкам примкнуло более десяти городов.

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