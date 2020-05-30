В США подсчитали в процентах шансы Трампа победить на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах и сохранит свой пост с вероятностью в 91 процент. К таким выводам пришёл профессор университета в Стоуни-Брук Хельмут Норпот, который разработал модель прогнозирования выборов.

— Ключ к [победе] на выборах в ноябре — праймериз... Дональд Трамп очень легко победил на них в своей партии, — заявил Норпот в интервью телеканалу Fox News.

Модель американского профессора с 1992-го дала сбой всего лишь один раз — в 2000 году. Она помогла Норпоту в 2016 году предсказать избрание Трампа президентом. По мнению профессора, американского лидера поддержат те же штаты, что и четыре года назад. Также ему удастся перетянуть на свою сторону большинство избирателей в Нью-Мексико, Неваде, Колорадо, Вермонте, Вирджинии, Миннесоте, Мэне и Нью-Гэмпшире.

Норпот допускает, что пандемия коронавируса может оказать некоторое влияние на результат Трампа на выборах. Однако, по его мнению, оно будет незначительным.