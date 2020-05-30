В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за предстоящих дождей

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве в связи с грядущими неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает Гидрометцентр России. В столице и Подмосковье в ночь на 31 мая ожидаются сильные дожди с порывами ветра.

— 30 мая с 21 часа до 09 часов 31 мая в Московской области и в городе Москве ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра порывами 13–18 метров в секунду, — говорится в экстренном сообщении Гидрометцентра.

Там также добавили, что за ночь 31 мая может выпасть до 35 мм осадков. При этом обильные дожди будут продолжаться до 18 часов вечера. В Подмосковье же из-за опасности грозы с порывами ветра скоростью до 18 метров в секунду объявлен жёлтый уровень опасности.