До метра глубиной. Лайф снял с воздуха наводнение в подмосковном Нахабине

В подмосковном Нахабине после обрушившихся накануне ливней едва не ушло под воду целое садовое товарищество. Уровень воды на некоторых участках поднялся на метр.
Как отмечают местные жители, вода подступила в считаные минуты. Они едва успели спасти себя и животных, захватив нужные документы. Тем, кто остался без крыши над головой, предложили разместиться в гостинице. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС России, они разбираются в причинах произошедшего.
Лента новостей
Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы и Подмосковья о возможности новых ливней. Отмечается, что грядущей ночью на отдельных районах Московского региона также будет сильный ветер, местами грозы.