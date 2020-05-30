До метра глубиной. Лайф снял с воздуха наводнение в подмосковном Нахабине

В подмосковном Нахабине после обрушившихся накануне ливней едва не ушло под воду целое садовое товарищество. Уровень воды на некоторых участках поднялся на метр.

Как отмечают местные жители, вода подступила в считаные минуты. Они едва успели спасти себя и животных, захватив нужные документы. Тем, кто остался без крыши над головой, предложили разместиться в гостинице. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС России, они разбираются в причинах произошедшего.