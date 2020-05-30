В МЧС предупредили жителей Москвы и Подмосковья о ливнях и сильном ветре

МЧС России выпустило предупреждение о сильном дожде и ветре в Московском регионе в ночь с субботы на воскресенье. Как сообщают спасатели, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 18 метров в секунду.

— 30 мая с 21 часа до 9 часов 31 мая по Московской области ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 18 м/с, — говорится в сообщении подмосковного главка МЧС России.

В ведомстве посоветовали не выходить из дома, закрыть окна и воздержаться от использования электроприборов. Кроме того, там напомнили, что во время грозы не следует прятаться от дождя под высокими деревьями.